Кунина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 или 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кунин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Кунина Анна Петровна

Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кунин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Кунина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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