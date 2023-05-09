Кунина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Кунина Анна Петровна
Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Кунина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Кунин Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунин Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно