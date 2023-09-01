Замберг Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Валентина Эмильевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Валентина Эмильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил Московское театральное училище. Актер театра драмы г.г.Саратова, Одессы, Баку
Смерть
1971