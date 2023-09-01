Замберг Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замберг Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Замберг Эмиль Леонидович

Мать ребёнка: Валентина Эмильевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Адамов Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Валентина Эмильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил Московское театральное училище. Актер театра драмы г.г.Саратова, Одессы, Баку
Смерть
1971
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