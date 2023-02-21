Андреева (Резанова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Резанова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1844 ст.

Дата смерти

07.07.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1844 ст.

Отец: Резанов Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Андреев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Фёдорович

Смерть
07.07.1880 ст.
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