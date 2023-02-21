Андреева (Резанова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1844 ст.
Дата смерти07.07.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1844 ст.
Отец: Резанов Дмитрий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Андреев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Фёдорович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1880 ст.