Ипполитов Григорий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Григорий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1952

Дочь: Баранникова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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