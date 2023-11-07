Ипполитов Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1952
Дочь: Баранникова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Ипполитова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно