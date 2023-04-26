Иудова Анна Июдова/Иудова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иудова Анна Июдова/Иудова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дерябин Дмитрий Агафонов

Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Кодрат Агафонов Кондратий Агафонов

Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Агафонова

Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерябин Федор Агафонов???

Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Агафон Савелиев

Смерть
Неизвестно
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