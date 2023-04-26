Иудова Анна Июдова/Иудова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Кодрат Агафонов Кондратий Агафонов
Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Агафонова
Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерябин Федор Агафонов???
Отец ребёнка: Дерябин Агафон Савелиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно