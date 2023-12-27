Мозжерин Дмитрий Андрееянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерин Дмитрий Андрееянов

Место рождения

Садовая слобода

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Мозжерин Андреян Иванович

Мать: Мозжерин Анна Дмитриева

Садовая слобода
Бракосочетание
Около 1843

Жена: Мозжерин Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1849

Дочь: Воронин Марья (Мария) Дмитриевна

Мать ребёнка: Мозжерин Василиса Ивановна

Садовая слобода
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Садовая слобода
Смерть
После 1890
Садовая слобода
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