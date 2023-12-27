Мозжерин Дмитрий Андрееянов
Место рожденияСадовая слобода
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Мозжерин Андреян Иванович
Мать: Мозжерин Анна Дмитриева
Садовая слобода
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
20.03.1849
Дочь: Воронин Марья (Мария) Дмитриевна
Мать ребёнка: Мозжерин Василиса Ивановна
Садовая слобода
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Садовая слобода
Смерть
После 1890
Садовая слобода