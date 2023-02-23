Матрена Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Петров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Емельян Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сафрон Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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