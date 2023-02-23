Матрена Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Петров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1784
Сын: Емельян Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Петров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Петров
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сафрон Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Петров
Смерть
Неизвестно