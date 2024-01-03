Бородина -- Харитина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1875
Дочь: Бородина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Бородин Яков Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1876
Дочь: Бородина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Бородин Яков Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно