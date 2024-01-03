Бородина -- Харитина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина -- Харитина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1875

Дочь: Бородина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Бородин Яков Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1876

Дочь: Бородина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Бородин Яков Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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