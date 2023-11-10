Кошелев Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1848
Дата смерти04.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1848
Рождение ребёнка
17.12.1867
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1869
Сын: Кошелев Василий Федорович
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1872
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1874
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
05.05.1876
Сын: Кошелев Николай Федорович
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1878
Сын: Кошелев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1880
Сын: Кошелев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1883
Сын: Кошелев Димитрий Федорович
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1885
Дочь: Шацкова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1887
Причина смерти: от простуды