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Кошелев Федор Дмитриевич

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.06.1848

Дата смерти

04.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1848

Отец: Кошелев Дмитрий Николаевич

Мать: Кошелева Евдокия Савельевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.12.1867

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1869

Сын: Кошелев Василий Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1872

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Кошелев Иван Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1876

Сын: Кошелев Николай Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1878

Сын: Кошелев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1880

Сын: Кошелев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1883

Сын: Кошелев Димитрий Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1885

Дочь: Шацкова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кошелева Устинья Петровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Устинья Петровна

Смерть
04.12.1887
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды
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