Лубнин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1962

Сын: Лубнин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лубнина Клара Николаевна

Лема, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Клара Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Лубнина Клара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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