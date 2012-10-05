Медведев Эдуард Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1949
Дата смерти05.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1971
Дочь: Шугаева Елена Эдуардовна
Мать ребёнка: Медведева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
10.04.1975
Сын: Медведев Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Медведева Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2012