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Медведев Эдуард Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1949

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1971

Дочь: Шугаева Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: Медведева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
10.04.1975

Сын: Медведев Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Медведева Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Мария Владимировна

Смерть
05.10.2012
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