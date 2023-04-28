Федоров Семён
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Федоров Николай Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Чухаева Ольга Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1882 ст.