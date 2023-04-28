Федоров Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Семён

Федоров Семён

Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Федоров Николай Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Чухаева Ольга Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Егор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1882 ст.
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close