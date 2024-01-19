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Гультяев Тимофей Павлович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.10.1897 ст.

Жена: Гультяева Татьяна Алексеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1899 ст.

Сын: Гультяев Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.

Сын: Гультяев Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Гультяев Назар Тимофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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