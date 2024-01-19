Гультяев Тимофей Павлович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1899 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.
Сын: Гультяев Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.
Сын: Гультяев Назар Тимофеевич
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно