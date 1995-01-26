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(Крутихина) Александра Андреевна
(Крутихина) Александра Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1995
Пол
Женский
Отец
Крутихин Андрей Михайлович
1971 г.р.
Мать
Крутихина (Подлевских) Наталья Владимирован
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1995
Отец:
Крутихин Андрей Михайлович
Мать:
Крутихина Наталья Владимирован
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