Запрегалова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрегалова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куклев Василий

Мать: Куклева Главдея Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запрегалова Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запрегалов Сергей Геннальевич

Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запрегалов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрегалов Геннадий

Смерть
Неизвестно
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