Запрегалова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куклев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запрегалова Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запрегалов Сергей Геннальевич
Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запрегалов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Запрегалов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запрегалов Геннадий
Смерть
Неизвестно