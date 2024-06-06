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(Глазунова) Ефимия Петровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1819 ст.

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
14.09.1819 ст.

Отец: Глазунов Кабанов Петр Филиппович

Мать: Глазунова Евдокея / Авдотья Ермиловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
мать - солдатка, отец не указан дата крещения - 16.09.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села вдова крестьянская жена Акулина Павло... Показать все
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 11 лет, отчество - Петровна Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 17 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Смерть
После 1836

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