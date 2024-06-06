(Глазунова) Ефимия Петровна
Место рождения
Дата рождения14.09.1819 ст.
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.09.1819 ст.
мать - солдатка, отец не указан дата крещения - 16.09.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села вдова крестьянская жена Акулина Павло... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 11 лет, отчество - Петровна Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 17 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Смерть
После 1836