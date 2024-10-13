Алексашкина (Брунилина) Анна Васильевна
Место рождениях. Выездинский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Дата рождения20.07.1909
Дата смерти30.05.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909
Отец: Брунилин Василий Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1987