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Алексашкина (Брунилина) Анна Васильевна

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Место рождения

х. Выездинский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского(х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)

Дата рождения

20.07.1909

Дата смерти

30.05.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909

Отец: Брунилин Василий Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексашкин Ефим Николаевич

Смерть
30.05.1987

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