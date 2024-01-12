Шкитин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.2002
Дочь: Шкитина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Шкитина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.2014
Дочь: Шкитина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Шкитина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно