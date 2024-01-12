Шкитин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкитин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.2002

Дочь: Шкитина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Шкитина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.2014

Дочь: Шкитина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Шкитина Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкитина Наталья Николаевна

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