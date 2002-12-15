Шкитина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкитина Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2002

Отец: Шкитин Алексей

Мать: Шкитина Наталья Николаевна

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