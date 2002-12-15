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Шкитина Ирина Алексеевна
Шкитина Ирина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2002
Пол
Женский
Отец
Шкитин Алексей
Мать
Шкитина (Никонорава) Наталья Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2002
Отец:
Шкитин Алексей
Мать:
Шкитина Наталья Николаевна
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