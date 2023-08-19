Меркулов Михаил Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Михаил Александров

Меркулов Михаил Александров

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Меркулов Александр Константинов

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Меркулов Димитрий Михайлов

Мать ребёнка: Меркулова Ирина (Марина) Алексеева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1914

Сын: Меркулов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Меркулова Ирина (Марина) Алексеева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close