Меркулов Михаил Александров
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Меркулов Александр Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Меркулов Димитрий Михайлов
Мать ребёнка: Меркулова Ирина (Марина) Алексеева
Рождение ребёнка
04.06.1914
Мать ребёнка: Меркулова Ирина (Марина) Алексеева
Смерть
Неизвестно