Меркулова (Воронина) Ирина (Марина) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Воронина) Ирина (Марина) Алексеева

Место рождения

село Болохна Задонского уезда

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Воронин Алексей Николаев

Мать: не указана

село Болохна Задонского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Меркулов Димитрий Михайлов

Отец ребёнка: Меркулов Михаил Александров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1914

Сын: Меркулов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Меркулов Михаил Александров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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