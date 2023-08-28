Меркулова (Воронина) Ирина (Марина) Алексеева
Место рождениясело Болохна Задонского уезда
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Воронин Алексей Николаев
Мать: не указана
село Болохна Задонского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Меркулов Димитрий Михайлов
Отец ребёнка: Меркулов Михаил Александров
Рождение ребёнка
04.06.1914
Отец ребёнка: Меркулов Михаил Александров
Смерть
Неизвестно