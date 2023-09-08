Зубарева (Куклина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Куклина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.

Дочь: Силкина Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Зубарев Филипп

Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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