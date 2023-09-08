Зубарева (Куклина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.
Дочь: Силкина Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Зубарев Филипп
Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край