Крымов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрымов Виктор Павлович

Крымов Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1937

Дата смерти

22.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1970

Сын: Крымов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Крымова Лилия Петровна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
22.06.2005
Велижаны, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close