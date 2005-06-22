Крымов Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1937
Дата смерти22.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1970
Мать ребёнка: Крымова Лилия Петровна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
22.06.2005
Велижаны, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область