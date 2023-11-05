Стямасов Павел Андреевич
Место рожденияс. Юморга, Курмышский уезд
Дата рожденияПосле 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1854
с. Юморга, Курмышский уезд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Стемасова Мария Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
с. Юморга Курмышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петрова
Смерть
Неизвестно
с. Юморга, Курмышский уезд