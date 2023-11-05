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Стямасов Павел Андреевич

Место рождения

с. Юморга, Курмышский уезд

Дата рождения

После 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1854

Отец: Стямасов Андрей Никифорович

Мать: Лабаева Анна Николаевна

с. Юморга, Курмышский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Стемасова Мария Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

с. Юморга Курмышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петрова

Смерть
Неизвестно
с. Юморга, Курмышский уезд
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