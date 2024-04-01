Коростылев Филип Казак Выс. Ганькинского Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
02.09.1873
М. 20 Ж. 23
Рождение ребёнка
14.07.1874
Сын: Коростылев Стефан Филипов
Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1875
Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Евдокия Филипова
Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1882
Дочь: Ксения Филипова
Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1891
Дочь: Марфа Филипова
Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна
Смерть
Неизвестно