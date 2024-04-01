Коростылев Филип Казак Выс. Ганькинского Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростылев Филип Казак Выс. Ганькинского Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Коростелев Андрей Крест. Д. Ганькиной Лукьянов

Мать: Коростелева Екатерина Афанасьева

Бракосочетание
02.09.1873

Жена: Коростылева Елизавета Васильевна

М. 20 Ж. 23
Рождение ребёнка
14.07.1874

Сын: Коростылев Стефан Филипов

Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1875

Сын: Коростылев Данил Филипов

Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Евдокия Филипова

Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1882

Дочь: Ксения Филипова

Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1891

Дочь: Марфа Филипова

Мать ребёнка: Коростылева Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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