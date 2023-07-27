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Рябцова Елена Елизарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Елизар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рябцов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Рябцов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рябцова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов

Место жительства
1804 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 36 лет. ф. 18. Оп.3. Д. 52 л. 1181об. Ведомости о числе прихожан, бывших у исповеди и Святого причастия по церквям г. Углича и уезда
Смерть
Неизвестно
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