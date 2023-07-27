Рябцова Елена Елизарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Елизар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Рябцов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Рябцова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Рябцов Алексей Степанов
Место жительства
1804 ст.
Местилово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 36 лет. ф. 18. Оп.3. Д. 52 л. 1181об. Ведомости о числе прихожан, бывших у исповеди и Святого причастия по церквям г. Углича и уезда
Смерть
Неизвестно