Журило (Лясковская) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журило (Лясковская) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лясковский Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1939

Сын: Журило Владимир Петрович

Отец ребёнка: Журило Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.10.1941

Сын: Журило Григорий Петрович

Отец ребёнка: Журило Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Висилий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журило Петр Тимофеевич

Смерть
24.09.1995
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