Журило (Лясковская) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.09.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лясковский Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1939
Отец ребёнка: Журило Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.10.1941
Отец ребёнка: Журило Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Висилий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1995