Гилева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1945

Дочь: Киселева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Гилев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гилев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Гилев Петр

Смерть
Неизвестно
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