Ильина Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Парасковья Васильевна

Ильина Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ильин Илья Федорович

Отец ребёнка: Ильин Федор

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ильин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close