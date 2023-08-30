Ильина Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ильин Илья Федорович
Отец ребёнка: Ильин Федор
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ильин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Федор
Смерть
Неизвестно