Dworkin (Sherr) Freda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dworkin Ben
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dworkin Ben
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2009