Dworkin (Sherr) Freda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Sherr) Freda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Ben

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Ben

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2009
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