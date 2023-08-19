Чувичкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Чувичкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Чувичкин Прокофий Петрович
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Чувичкина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 29.08.1815
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
01.03.1819
Дочь: Чувичкина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
04.10.1821
Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно