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Чувичкина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чувичкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Чувичкин Прокофий Петрович

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Чувичкина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 29.08.1815

Сын: Чувичкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1819

Дочь: Чувичкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1821

Сын: Чувичкин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Чувичкин Петр Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувичкин Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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