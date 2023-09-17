Минаева Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1860
Сын: Минаев Никита Севастьянович
Отец ребёнка: Минаев Севастьян Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1863
Сын: Минаев Степан Севастьянович
Отец ребёнка: Минаев Севастьян Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно