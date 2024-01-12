Бардасов Трофим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бардасов Семен Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардасова Олимпиада Трофимовна
Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Никтополеон Трофимович
Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна