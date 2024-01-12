Бардасов Трофим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардасов Трофим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бардасов Семен Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардасова Олимпиада Трофимовна

Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Никтополеон Трофимович

Мать ребёнка: Бардасова Христина Николаевна

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