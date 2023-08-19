Мой Прокопий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1647
Сын: Мой Филипп Прокопьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Крестьянин Филип Прокофьев 90, вдов ИВ-1738 --- ИВ-1739 Крестьянин Филип Прокофьев 92, вдов ИВ-1740 Крестьянин Филип Прокопиев 92=1648, вдов ИВ-1741 Филипп Прокопиев 93, вдов ИВ-1742 Филип Про... Показать все
Место жительства
Неизвестно