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Мой Прокопий

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1647

Сын: Мой Филипп Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Крестьянин Филип Прокофьев 90, вдов ИВ-1738 --- ИВ-1739 Крестьянин Филип Прокофьев 92, вдов ИВ-1740 Крестьянин Филип Прокопиев 92=1648, вдов ИВ-1741 Филипп Прокопиев 93, вдов ИВ-1742 Филип Про... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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