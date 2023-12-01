Капленков Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капленков Андрей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1991

Дочь: Капленкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1993

Сын: Капленков Максим Андреевич

Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна

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