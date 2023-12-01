Капленков Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1991
Дочь: Капленкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1993
Сын: Капленков Максим Андреевич
Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна