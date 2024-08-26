Булатов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Булатова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Булатова) Александра Филипповна
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Булатова) Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Булатов Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Булатова) Афанасия Филипповна
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Булатова Павла Филипповна
Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна
Смерть
После 1902