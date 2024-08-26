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Булатов Филипп Петрович

Место рождения

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Булатов Пётр Романович

Мать: Булатова Парасковья Ивановна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Булатов Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Булатова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Булатова) Александра Филипповна

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Булатова) Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Булатов Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Булатова) Афанасия Филипповна

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Булатов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Булатова Павла Филипповна

Мать ребёнка: Булатова Параскева Никифоровна

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1902
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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