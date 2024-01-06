Тарасова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
25.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кузьмадина село, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно