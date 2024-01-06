Тарасова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Тарасов Степан Андреевич

Мать: Тарасова Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
25.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузьмадина село, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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