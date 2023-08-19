Мандрыкин Гаврил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Лукоянова - Русакова Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Турухина - Трусихина Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Нижняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно