Мандрыкин Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкин Гаврил

Место рождения

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Лукоянова - Русакова Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Турухина - Трусихина Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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