Вульфович N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вульфович Аркадий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вульфович Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Вульфович Аркадий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вульфович Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Вульфович Аркадий
Работа или профессия
Неизвестно