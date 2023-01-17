Кибиткин Кузьма Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКибиткин Кузьма Михаилович

Кибиткин Кузьма Михаилович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кибиткин Михаил Иванович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кибиткин Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кибиткина Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кибиткин Емельян Кузьмич

Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кибиткин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кибиткина Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кибиткина Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close