Кибиткин Кузьма Михаилович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кибиткин Михаил Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кибиткина Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кибиткин Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кибиткина Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Кибиткина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кибиткина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно