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Кибиткина Марфа Ивановна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кибиткин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кибиткина Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кибиткин Емельян Кузьмич

Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кибиткин Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кибиткина Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кибиткин Кузьма Михаилович

Смерть
Неизвестно
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