Кибиткина Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кибиткина Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кибиткин Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кибиткина Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Кибиткин Кузьма Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно