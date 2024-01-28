Карагузов Корней Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карагузов Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карагузов Спиридон Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Матрена Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Анна Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно