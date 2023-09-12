Свирид Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирид Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирид Микола Якимович

Мать: Татаренко Домна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирид Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирид Валерий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирид Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирид Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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