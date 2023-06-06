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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рамазанов Шагиахмет

Отец ребёнка: Надыршин Рамазан

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Рамазанова Бадигульзямал

Отец ребёнка: Надыршин Рамазан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надыршин Рамазан

Смерть
До 1811
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