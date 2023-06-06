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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рамазанов Шагиахмет
Отец ребёнка: Надыршин Рамазан
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Рамазанова Бадигульзямал
Отец ребёнка: Надыршин Рамазан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надыршин Рамазан
Смерть
До 1811