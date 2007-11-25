Козырицкий Станислав Станиславович
Место рожденияп. Хийтола, Карелия, Россия
Дата рождения03.08.1967
Дата смерти25.11.2007
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967
Отец: Козырицкий Станислав Станиславович
Мать: Надежда
п. Хийтола, Карелия, Россия
Рождение ребёнка
23.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пгт Кузнечное, Ленинградская обл., Россия
Смерть
25.11.2007
пгт Кузнечное, Ленинградская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Саперное, Ленинградская обл., Россия