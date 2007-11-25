Козырицкий Станислав Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырицкий Станислав Станиславович

Место рождения

п. Хийтола, Карелия, Россия

Дата рождения

03.08.1967

Дата смерти

25.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967

Отец: Козырицкий Станислав Станиславович

Мать: Надежда

п. Хийтола, Карелия, Россия
Рождение ребёнка
23.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пгт Кузнечное, Ленинградская обл., Россия
Смерть
25.11.2007
пгт Кузнечное, Ленинградская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
пос. Саперное, Ленинградская обл., Россия
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