Батиев (Botseuv) Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батиев (Botseuv) Андрей Андреевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Батаева Евдокия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Батиев (botseuv) Маркел (Merkell) Андреевич (Andrew)

Мать ребёнка: Батаева Евдокия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Батиев (botseuv) Иван Андреевич

Мать ребёнка: Батаева Евдокия

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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