Батиев (Botseuv) Андрей Андреевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Батаева Евдокия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Батиев (botseuv) Маркел (Merkell) Андреевич (Andrew)
Мать ребёнка: Батаева Евдокия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Батиев (botseuv) Иван Андреевич
Мать ребёнка: Батаева Евдокия
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батаева Евдокия
Смерть
Неизвестно