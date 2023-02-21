Оствальд (Гамбург) Мария-Кристина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оствальд (Гамбург) Мария-Кристина Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1894

Дата смерти

20.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Оствальд Александр Филлипович

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Оствальд Ганна Филлиповна

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
14.06.1931

Сын: Оствальд Рейнгольд Филиппович

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
05.09.1937

Сын: Оствальд Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оствальд Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оствальд Анна Филипповна

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оствальд Мария Филипповна

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оствальд Эмма Филипповна

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оствальд Мина Филипповна

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оствальд Яков Филиппович

Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович

Смерть
20.11.1980
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