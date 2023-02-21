Оствальд (Гамбург) Мария-Кристина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1894
Дата смерти20.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Оствальд Александр Филлипович
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Оствальд Ганна Филлиповна
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
14.06.1931
Сын: Оствальд Рейнгольд Филиппович
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
05.09.1937
Сын: Оствальд Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оствальд Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оствальд Анна Филипповна
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оствальд Мария Филипповна
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оствальд Эмма Филипповна
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оствальд Мина Филипповна
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оствальд Филипп Филиппович
Смерть
20.11.1980