Латышева (Сакова) Лидия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Сакова) Лидия Кирилловна

Место рождения

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

16.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1941

Отец: Саков Кирилл Захарович

Мать: Сакова Анна Дмитриевна

Новоленинское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.08.1962

Дочь: Евдошенко Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Латышев Виталий Федорович

Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Иван Витальевич

Отец ребёнка: Латышев Виталий Федорович

Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Виталий Федорович

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