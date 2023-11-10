Латышева (Сакова) Лидия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения16.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1941
Отец: Саков Кирилл Захарович
Мать: Сакова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1962
Дочь: Евдошенко Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Латышев Виталий Федорович
Бобрава, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Латышев Виталий Федорович
Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно