Зияфиттинов Зилялиттин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Чурагулов Зеяфутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зияфиттинов 1911
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зияфиттинов 1909
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно