Зияфиттинов Зилялиттин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зияфиттинов Зилялиттин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чурагулов Зеяфутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зияфиттинов ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зияфиттинов ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зияфиттинов ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зияфиттинов 1911

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зияфиттинов 1909

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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