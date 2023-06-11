Чигринец Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигринец Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1903

Дата смерти

14.05.1971

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903

Отец: Чигринец Архип Иванович

Мать: Чигринец Мария Титовна

Рождение ребёнка
14.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердичевская Екатерина Израилевна

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Смерть
14.05.1971
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