Чигринец Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1903
Дата смерти14.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1903
Отец: Чигринец Архип Иванович
Мать: Чигринец Мария Титовна
Рождение ребёнка
14.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бердичевская Екатерина Израилевна
Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Смерть
14.05.1971